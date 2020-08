Eelmisel nädalal teatas WRC sarja promootor, et Türgi ralli tõstetakse nädala võrra varasemaks ehk 18.-20. septembri peale. Ametlikult kinnitamata andmetel tehti sellise lükkega ruumi 2. – 4. oktoobril toimuvale Ypres’i rallile, mis lisandub tõenäoliselt peagi MM-kalendrisse.

Praegu on WRC ametlikus kalendris Belgia ralli taga tärn, mis tähistab võimalikku kalendrisse lisandumist. Samuti on tärn Horvaatia ralli taga, mis on üks potentsiaalne liituja.