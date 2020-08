VIDEO ⟩ Vormelimaailma valitsejad võtsid vastu põneva väljakutse

Sel hooajal on Mercedese sõitja võitnud kõik kvalifikatsiooni- ja ka võistlusõidud. Kui esimesel etapil jäi see rõõm Valtteri Bottasele, siis edasi on käinud pidu ainult Lewis Hamiltoni õuel. Nõnda ollaksegi juba konkurentidelt eest libisenud ja raske uskuda, et keegi üldse neid tänavu püüda suudaks.