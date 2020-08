Kui hästi mängiti viimases Euronicsi Fortnite'i turniiri kvalifikatsioonil?

MyHits esitleb! 9. augustil algusega kell 19:00 toimuvas otseülekandes täituvad Euronicsi Fortnite'i turniiri viimased finaalikohad. Sellel korral on kvalifikatsioon jaotatud kolmeks mänguks, kus iga mängi 19 parimat saavadki finaali. Selleks aga, et kvalifikatsioonil osaleda, on vajalik end eelregistreerida. Seda saab teha e-spordi Media Groupi discordi vahendusel.