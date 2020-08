Video ⟩ Balti meistrivõistlused autode ringrajasõidus jätkuvad Pärnus

Pärnu võistlus on tänavu ka Balti kestvussõitude sarja (BEC 6h) avaetapiks. Kuuetunnise võidusõidu starti oodatakse umbes 25 autot, nende hulgas Lamborghini Huracán ST, Porsche 911 GT3 Cup ja pool tosinat erinevaid TCR-klassi autosid. Balti kestvussõitude sarja tase tõuseb iga aastaga ning seda tõestab ilmekalt auto24ringi absoluutse rajarekordi omaniku Martin Rumbi start. Aastal 2013 läbis ta kaheliitrisel vormel-Renault’l 3,2-kilomeetrise ringi ajaga 1.11,579 (keskmine kiirus 159,432 km/h). Viimastel aastatel Aasia GT-sarjades Audi piloodina suurt edu saavutanud Rump teeb Pärnus BEC 6h-sarja debüüdi Läti meeskonna LV Racing koosseisus, võistlusautoks on tal Audi RS3 TCR.

Martin Rump pole aga ainus kuuetunnisõidus osalev eestlane. Klassis A3000 on stardis ka Jõujaama meeskond, kellele auto24ring on sõna otseses mõttes kodurada – asub ju nende töökoda otse ringraja boksiväljaku servas. Samuti liigub info, et veel üks Eesti meeskond toob rajale Porsche 911 GT3 Cupi.

Kindlasti on aga stardis mullune Balti meister, Leedu tiim Circle K Miles Plus oma Porschega, samuti eelmise hooaja kiireim auto, Läti meeskonna Flash Racing Lamborghini. Populaarses TCR-klassis on oodata seitsme meeskonna osavõttu. Vürtsi lisab Briti taustaga meeskonna DHR Autovesta start, kes toob rajale meie kandis väga eksootilise Ginetta G55 GT4.

Ka BaTCC sprindisõitudes on eestlastel võimalik omadele kaasa elada. GT-klassis on üheks esikohapretendendiks kindlasti Oliver Tiirmaa Porsche 911 GT3 Cupil, samuti on võimalik, et rajale tuleb selle klassi mullune Balti meister Raivo Tamm (samuti Porsche 911 GT3 Cup).

Teist aastat järjest peetakse Balti meistrivõistlustel eraldi arvestust TCR-klassile, BaTCC on üks paljudest maailmas korraldatavatest ametliku litsentsiga TCR-sarjadest. Võisteldakse väga erinevatel, kuid kiiruselt sarnastel kereautodel, tootjatest on esindatud näiteks Volkswagen, Honda, Seat Cupra ja teised.

2020. aasta Balti ringrajahooaja suureks uudiseks on uus klass BMW 325 Cup. Erinevalt varasemast sama nime kandnud klassist on võistlusautodeks uuemad, E90-põlvkonna BMW 325-d. Tänu läbimõeldud tehnilistele tingimustele on autod väga võrdsed ning Läti ja Leedu sõitjad on kahel esimesel etapil pidanud maha ägedad võidusõidud. Pärnus peaksid rajale jõudma ka Eesti sõitjad Enar-Klaus Kunman, Urvo Männama ja Pavel Beskrovnõi. Stardirivvi on oodata vähemalt 15 autot, kuid valmis või ehitamisel on neid juba üle 25 ning see tõotab põnevat hooaega aastaks 2021. Sarja liider on hetkel Leedu ringrajalegend Ramūnas Čapkauskas, lähimateks jälitajateks lätlased Matīss Mežaks ja Artjoms Kočlamazašvili.

Klassis BTC1 on seni domineerinud Läti võidusõidulegend Ģirts Krūzmanis, eestlaste au tuleb Pärnus kaitsma Sander Kurs. BTC2-klassis on kaks esimest etappi möödunud leedulaste Karolis Gedgaudase ja Julius Skirmantase duellide tähe all ning ilmselt jätkub see ka Pärnus. BTC3-klassis selgeid liidreid pole ning eelmisel etapil Riias teise koha saanud Kren Tunder on üks neist, kes võib hellitada lootusi meistritiitlile.

Võistlusnädalavahetuse lõpetab pühapäeva õhtul Nankang Endurance Academy kahetunnine võidusõit. Kaks nädalat tagasi Riias tuli starti 18 tiimi ning Pärnusse on oodata veelgi rohkem võistlejaid.

Vaatamisväärset pakuvad auto24ringil kindlasti ka vanade vormelite võidusõidud. Ehkki Estonia vormeleid ehitati Tallinnas rohkem kui 40 aastat ja neid valmis kokku üle 1300, on viimastel aastatel Formula Historicu selge valitseja hoopis lätlane Andris Griķis. Kas kodurajal suudavad eestlased tema võidukäiku väärata?

BaTCC võistlused auto24ringil algavad laupäeval kell 10. Pühapäeval peetakse hommikul vabatreeningud ja kvalifikatsioonid, esimene võistlusstart antakse kell 14.00. Pileti hind on 10 eurot. Alla 10-aastased lapsed, pensionärid ja puuetega inimesed pääsevad sisse tasuta.