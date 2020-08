Ruilas algasid Eesti meistrivõistlused takistussõidus

Kaunis ja kuumas suveilmas pidid võistlejad tegema oma esimesed EMV stardid. Seeniorites on konkurents väga tihe ja nii mitmedki ratsanikud pidid tegema kohe alguses raske valiku: millise hobusega sõita EMV arvestuses. Paul Argus (Tondi RSK), kellel oli valida kolme kandidaadi vahel, otsustas teha panuse Renessinile, kes veel paar nädalat tagasi polnud ratsaniku sõnade kohaselt enda tippvormi saavutanud. Täna tehti aga kohe esimesena startides kiire ja kindel sõit sellise ajaga, mida teised enam lüüa ei suutnud. EMV arvestuses teisel kohal lõpetas Kullo Kender (RK Ruila Tall) Strigal, kes jäi Paulile alla vaid mõne sajandiksekundiga. Toreda üllatusena on EMV arvestuses kolmandal positsioonil My Relander (RK Ruila Tall) hobusel Expert. Kindel pole veel aga midagi, sest homme hüpatakse kaks vooru ja kõik võib muutuda. Medalid seenioritele jagatakse välja homme õhtupoolikul.