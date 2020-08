Kui esimeses kahes geimis olid meie meeste vastuvõtunumbrid vastavalt 67% ja 80%, siis kolmandas geimis prantsatas see 32% peale. Énardi sõnul ei lagunenud meie koondis mitte tehniliselt, vaid enda peades.

«Küsimus on keskendumises,» sõnas prantslane pärast kohtumist. «Kui sa juhid 2:0, aga ei keskendu, siis sa ei lõpeta kolmandas geimis mängu ära. Sa ei tohi muutuda ülbeks ega hakata vastast palliga õrritama «hei, kas sa tahad ka mängida». Aga just nii täna juhtus. Me lihtsalt lõpetasime mängimise.»