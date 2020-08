Avamerepurjetamise ORC Eesti ja Soome meistrivõistlustel purjetati vähese tuule tõttu laupäeval vaid üks lühirajasõit

Sõiduvõidu saanud jahi Zer0emission kapten Samuli Leisti oli tulemusega väga rahul ja tänas korraldajaid, kes selle väikese tuuleakna suutsid osavalt ära kasutada ja kasvõi ühegi sõidu kirja saada. „TP52 on tehtud just lühirajasõidu jaoks, sest optimaalne on sellega teha just lühikesi manöövreid, kuna paat kiirendab äärmiselt kiiresti. Samuti annab see kiirus ka eelise konkurentide ees stardist hästi minema saada ja meil oli hea meel seda võimalust ära kasutada. See paat on eriti hea just tugevas allatuules – kui täna oleks tuult olnud 20 sõlme, oleks see rada olnud selle paadi jaoks väga lühike, me oleksime allatuuleotsal purjetanud üle 20-sõlmese kiirusega ja manöövrid oleks erakordselt lühikesed. Siinkohal tahan ma tänada oma meeskonda, mis tegi suurepärast koostööd sooritades manöövreid perfektselt. Kui möödunud aastal kogunes meil paadi ettevalmistuseks inimtunde seitse tuhat ja sel aastal olukorrast tingituna vaid kaks tuhat, siis vaatamata raskele aastale toimib see paat just siin võistlusel perfektselt. Ja meil on suurepärane võimalus võrrelda siin võistlusel ennast väga tugevate konkurentidega, eelkõige mõnede X-41 tüüpi jahtidega, sest Eesti meeskondade tase on väga-väga kõrge ja seda maailmatasemel.