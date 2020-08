Vormeliekspert: Jüri Vips võib võib järgmisel aastal saada koha vormel 1 sarjas

Red Bull tegutseb F1-sarjas kahe meeskonnaga, omades lisaks esindusmeeskonnale ka AlphaTauri (varasemalt Toro Rosso) tiimi. Kuna mitmeid aastaid ei ole sealt Max Verstappeni kõrvale võrdväärset sõitjat tõusnud.

Eelmisel hooajal jäi Pierre Gasly Red Bullis selgelt Verstappenile alla ja vahetati poole hooaja pealt välja Alexander Alboni poolt, kes pole samuti tiimikaaslase tasemele suutnud jõuda. Seetõttu ollakse valmis uutele noortele võimalus andma ja üheks neist võib olla 19-aastane Vips.

«Red Bulli seis on põnev ja on spekuleeritud, kas Vettel liitub nendega. Oleme kahel hooajal näinud Verstappeni head kiirust, aga tema kõrval sõitnud Pierre Gasly ja Alexander Albon ei ole suutnud püsida konkurentsis,» rääkis Lehto Iltalehtile antud intervjuus.

«Nad on teises tiimis, varasemalt Toro Rosso ja nüüd AlphaTauri, meeskonnakaaslasest kiiremad, kuid Red Bulli siirdudes pole nende oskustest piisanud. Verstappen on väga andekas ja raske on öelda, kes talle konkurentsi suudaksid pakkuda,» selgitas vormeliekspert.

Viiel hooajal vormel 1 sarjas osalenud Lehto ei välista, et Red Bull toob Verstappenile konkurendi oma süsteemist väljastpoolt. Meedias on spekuleeritud selle et tiimi võidakse tagasi tuua sakslane Sebastian Vettel, kes on teinud läbi Red Bulli noorteprogrammi ja võitis meeskonnaga aastatel 2010-2013 neli maailmameistritiitlit.

«See annaks äkki Red Bullile hoogu juurde. Teisest tiimist on toodud põhimeeskonda sõitjaid, kuid nad ei ole olnud piisavalt kiired,» rääkis Lehto.

Soomlane usub, et Red Bull peab teise meeskonda tooma värsket verd ja noor Eesti vormelitalent sobiks sinna kindlasti. «Jüri Vips on andekas sõitja ja ta oleks võib-olla juba võetud vormel 1 sarja sõitma, kuid tal pole koos vajalikke superlitsentsi punkte. Nüüd sõidab ta kõiki sarju maailmas, et neid kokku saada. Tegu on kiire, andeka sõitjaga, keda kindlasti kaalutakse teise tiimi.»

Lehto sõnul on suhteliselt kindel, et Albon Red Bullis jätkab, sest tal on taga tugevad taustajõud ja jõukad sponsorid. «Gasly on alati Daniil Kvjatist kiirem olnud. Seetõttu on selge, et venelase sarjas osalemine on alati kaalukausil. Nüüd peab Red Bull tooma meeskonda noori ja seetõttu on Kvjati koht löögi all.»

Vips osaleb kahes sarjas

19-aastane vormelitalent plaanis tänavu koguda vajalikke superlitsentsi punkte Jaapani Super Formula sarjas. Kuna märtsis tabas maailma ülemaailmne koroonaviiruse pandeemia, lükati hooaja avastarti edasi. Praeguse seisuga peaks hooaeg algama 30. augustil. Kuna riigis on tugevad koroonaviiruse vastased piirangud, on sattunud küsimärgi alla, kas Euroopas pesitsevad sõitjad üldse Jaapanisse sisse pääsevad. Sarja korraldajad on kinnitanud, et nende eesmärgiks on kõik sõitjad avaetapil starti saada.

Ometi läks Vips otsima tagavaravarianti ja lõi käed Soome vormelitiimiga KIC Motorsport, kelle ridades võtab ta osa FIA vormel 3 Euroopa regionaalses meistrisarjas (FREC). Pärast avanädalavahetust Misanos hoiab eestlane sarjas seitsmendat kohta. Tõenäoliselt peaks ta osa võtma ka 21.-23. augustini toimuval etapil, mis sõidetakse Prantsusmaal asuval Paul Ricardi ringrajal.