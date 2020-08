Eesti meistriks takistussõidus tuli Paul Argus

Ülikindlat favoriiti sellel aastal ei tundunud olevat ja kuna võimalusi oli väga mitmel ratsanikul, tegi see võistluse väga põnevaks ja kaasahaaravaks. Kõige suuremaid võimalusi pakuti Paul Argusele (Tondi RSK), kellel oli valida kolme hobuse vahe. Viimasel minutil otsustas ratsanik valida Renessini, kellega tuli lõpuks ka kuld. Väga kõva lahingu andis Paulile Kullo Kender (RK Ruila Tall), kes tänavu oli stardis oma paremuselt teise ratsu Strigaga. Nii Paulil kui Kullol tuli sisse üks eksimus, aga määravaks sai esimesel osavõistlusel saadud 1 kohapunkt lisaks karistuspunktidele ning Kullo pidi leppima täna hõbemedaliga. Poodiumi kolmandale kohale tõusis oma noore ratsu Herdiga vanameister Andres Udeküll (RSK KRT).

Paulile on see esimene meistritiitel ja ise ta enda võidule ei panustanud. «Ma läksin tegema hõbeda sõitu, aga tuli hoopis võit. Loomulikult rõõmustab mind võit väga ja see ei tulnud üldse kergelt. Minu mõlemad põhihobused hüppasid täna väga hästi ja kuld oleks tulnud ka siis, kui oleksin teise hobuse valinud. Sõita oli keeruline, sest nende vormi ei ole saanud sellel kõrgusel tänavu väga palju proovida.» Oma mõtetes on võitja juba järgmisel nädalal Ruilas toimuval MK-etapil, mida ta enda sõnul väga ootab.

EMV medalikolmik: Kullo Kender (hõbe), Paul Argus (kuld), Andres Udeküll (pronks). FOTO: Celin Lannusalu

Sama pingeline ja viimase ratsanikuni põnev oli ka U25 võistlus, kus meistritiitlile tuli Linda Randpere (RK Ruila Tall, treener Hanno Ellermann) hobusel Hudson Hornet. Berit Lehtsaar (Tartu Ratsakool, treener Meeli Lehtsaar) oma truul partneril Solei Solei pidi leppima tänavu hõbemedaliga. Pronksmedal läks jagamisele My Relanderi (RK Ruila Tall) ja Ipsyloni ning Stella Brett Mesila (Märjamaa SK) ja Nonsens K vahel.

«Võit tuli väga raskelt, sest see pole tegelikult minu hobune. Oleme koos treeninud vaid poolteist nädalat ja ma olen hobuseomanikule väga tänulik, et sain Hudson Hornetiga võistelda. Sellel hobusel on uskumatu võitlejahing ja aitas mind täna ka rajal. Ma olen väga õnnelik.»

Linda Randpere ja Hudson Hornet. FOTO: Celin Lannusalu

Juunioride Eesti meistritiitel läks Karol-Kenneth Lootusele (ESHKS) ja Let’s Dreamile. Paar näitas väga kindlaid ja kiireid sõite mõlemal osavõistlusel. Hõbeda võitsid Johanna Krippel (Viru Ratsu) ja Happygirl G ning pronksi Maarja Lutsokert (RK Ruila Tall) ja Navarro.

Karol-Kenneth naasis äsja Euroopast, kus ta igal aastal mõned kuud treenib. «Mul on väga hea meel võidu üle! Tulla tagasi Eestisse ja siin kodupubliku ees hästi esineda on suurepärane tunne. Peale esimest päeva oli pinge üleval, aga suutsin end ikkagi kokku võtta ja nii see võit tuli,» rääkis ratsanik.

Karol-Kenneth Lootus ja Let's Dream. FOTO: Celin Lannusalu