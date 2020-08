Möödunud aastal oli Rally Estonia esmakordselt WRC promotsiooniralli ja sellega kaasnes suurenenud meediakajastus ning nimekam võistlejate nimekiri. See aga kahvatub tänavuse aasta ürituse kõrval, mil Rally Estonia on esmakordselt autoralli MM-sarja etapp.

Seetõttu on võistluse korraldajad alustanud teede ümberehitamisega, et need ralli jaoks kõlblikuks teha. Sellega seoses lisatakse võistlustrassile ka tehislikke hüppeid, mis teevad rallit vaatemängulisemaks ja võivad ka õigesti paigutatuna aidata keskmist kiirust alla tõmmata.