Väärika ajalooga Ruila küla võõrustab ratsutamise suurvõistlust

Ruila südames asetsev kaunis mõisakompleks hakkab möödasõitjale silma ilusa hoonestuse ja kauni ümbruse poolest. Mõisahoones tegutseb kool, mis sai laiemalt tuntuks tänu Leelo Tungla autobiograafilistele raamatutele «Seltsimees laps» ja «Samet ja saepuru» ning nende järgi vändatud filmile. Just Ruila koolis olid ametis kirjaniku vanemad ja sealt algas ka tema koolitee. Mõisa kõrval asuvad tallihooned, kus elavad Eesti tuntumad spordiratsud ja treenivad meie tipp ratsanikud. Tallide juurde on sporditegemiseks rajatud kaunis võistlusväljak ja maneež.

Hobused leidsid Eha Kirsipuu abiga tee mõisatallidesse tagasi 1979. aasta sügisel ja sellest ajast peale hoitakse selles väikeses külas hobukultuuri au sees. Võistluste korraldamisega alustati Ruilas 1975. aastal, samuti Kirsipuu algatusel. Siis toimusid need kahel alal – hobuste kõrgushüpe ja jahitakistussõit maastikul. 1982. aastast korraldatakse võistlusi Ruila talli alal ja sinna loodi selleks tarbeks spetsiaalne derby väljak. 2010. aastal sai alguse Ruila Kevadtuuri traditsioon, kus kahel nädalavahetusel järjest toimusid rahvusvahelised takistussõiduvõistlused. 2009. a korraldati Ruilas esimest korda maailmakarika etapp takistussõidus ja 2016. aastal koolisõidus. 2012. aastal peeti seal Rahvuste Karika (Nations Cup) Eesti etapp. Rahvuste Karikas on üks maailma vanimaid ja auväärsemaid võistkonnavõistlusi ja ainus võistlus, kus riikide võistkonnad võistlevad üheaegselt kõrgeima koha eest. 2011. aastast alates korraldatakse Ruilas Eesti meistrivõistluseid.

Nüüd on suurvõistlused Ruilas tagasi ja 14.-16. augustini osalevad Eesti ja lähiriikide parimad sportlased koolisõidu ja takistussõidu maailmakarika etappidel. Võistlusele on oodata lisaks meie sportlastele Soome, Läti ja Leedu võistlejaid, kokku võistleb Ruilas ligi 200 hobust.

«Huvi võistluse vastu on suur, sest suuri rahvusvahelisi võistluseid on vähe,» sõnas peakorraldaja, Eesti Ratsaspordi Liidu peasekretär Riina Pill. «See on tänavu ainus võimalus näha Eestis tipptasemel ratsasporti, sest teatavasti Tallinn International Horse Show’d sel sügisel ei toimu. Kutsume kõiki ratsaspordi fänne Ruilasse omadele kaasa elama.»