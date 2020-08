«Kehakultuur» ⟩ Eurosarjade uus formaat soosib Eesti klubisid

Eurosarjade eelringid mängitakse tänavu varasema kodus-võõrsil formaadi asemel ühemängulistena. Kodus-võõrsil süsteemi peale minnakse tagasi alles play-off’is ehk viimases vaatuses enne alagrupiturniiri.

«Väikesele spordirahvale nagu Eesti see pigem sobib. Oleme ju aastate jooksul suutnud üksikuid võite võtta, aga sellest on väheks jäänud. Juhuse osakaal kasvab, mis tähendab, et väikestel võistkondadel – kõik Eesti jalgpalliklubid on väikesed – on selle läbi eelis,» kommenteeris Elissaar uut formaati.

UEFA püsib eurosarja mängudega rangelt graafikus ehk ühtegi kohtumist edasi ei lükata. See tähendab, et kui üks või teine võistkond ei suuda koroonaviiruse tõttu mängu korraldada või mängule reisida, saab ta tehnilise kaotuse.

«UEFA on andnud kodumänge korraldavatele klubidele suunise proovida oma valitsusega koostööd teha, et võistkonnad saaksid võimalusel ilma karantiiniperioodita riiki siseneda. Selge see, et kõik riigid neid erandeid ei tee. Ja isegi, kui piiranguid pole, on reisimine tänapäeval keeruline. Kui üks võistkond saab pelgalt kodus olla ja puhata ning teine higistab Euroopa teisest otsast kohale tulla, siis kodus mängimisel on selge eelis,» sõnas Elissaar.

Kuna eelringides mängitakse vaid üks matš, kaob ära võõrsil värava reegel. Viigilise tulemuse korral mängitakse lisaaeg ja vajadusel penaltiseeria. Sellega kasvab kodumängu eelis veelgi. «Kui tihti sa üldse näed, et Eesti klubidel on mäng, kus on üldse võimalust penalteid lüüa. Nüüd on vähemalt see võimalus olemas,» tõi Elissaar välja jalgpallisõbrale igati tervitatava vaatenurga.

Mida formaadimuutus veel endaga kaasa toob, milliste summade peale käib eurosarjades mäng ning millised on Eesti klubide võimalused avaringist edasi jõuda, kuula juba saatest.

Eesti klubide loos eurosarjas

Meistrite liiga

Tallinna Flora - FK Suduva (Leedu)

Euroopa liiga