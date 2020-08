On meeldiv tõdeda, et portaali Ves Sport kergejõustikuspetsialistidel oli kümnevõistluses kõige enam usku Maicel Uibosse! Punktisummasid välja ei toodud, kirjas on lihtsalt esikolmiku järjestus. Tokyos triumfeerima pidanud Uibole järgnenuks kanadalane Damian Warner ja sakslane Niklas Kaul.