Vilepuhuja Rodtšenkov: ma soovin elada!

Endine Venemaa antidopingulabori pealik, hilisem infojagaja Grigori Rodtšenkov tunnistab, et vaatamata kõikidele püüdlustele tuntakse teda ikkagi USAs ära. See paneb meest veelgi suurema surve alla, sest ta tunneb, et Venemaa soovib tema surma.