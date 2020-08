Olümpiarõngad viidi Tokyost minema

Eelmise aasta lõpus valminud monument on oma kabariitidelt väga võimas. 15,3 meetrit kõrge ja 32,6 meetrit lai metallehitis läbib uuenduskuuri ja likvideeritakse tekkinud vead.

Samasse asukohta peaks see olümpiamängude sümbol paigaldatama juba detsembris, mil algab viimane ettevalmistus tuleva aasta suurvõistluse korraldamiseks. Kohalikud inimesed olid kohe mures, et miks see üldse ära viiakse. Mõni arvas, et olümpiamängud jäävad sootuks ära.

«Monumendi linnapildist eemaldamine on väga kurb,» sõnas Tokyo linnaametnik Atsushi Yanashimizu. «Samas tuleb vaadata ka positiivseid külgi. See tuleb tagasi palju ilusamana ning kindlasti on tööd tehtud ka ohutuse osas.»

Kindlasti on detsembriks korraldajatel ka rohkem teadmisi, kas üldse suurim spordipidu saab Jaapanis järgmine aasta toimuda. Just monumendi paigaldamine annaks positiivse vastukaja, et Tokyo on valmis sportlasi võõrustama.