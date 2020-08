OTSEPILT ⟩ Pärnus toimuval Balti autoringrajasarja etapil tuleb rajale Eesti sõitjate koorekiht

Balti kestvussõitude sarja tase tõuseb iga aastaga ning seda tõestab ilmekalt auto24ringi absoluutse rajarekordi omaniku Martin Rumbi start. Aastal 2013 läbis ta kaheliitrisel vormel-Renault’l 3,2-kilomeetrise ringi ajaga 1.11,579 (keskmine kiirus 159,432 km/h). Viimastel aastatel Aasia GT-sarjades Audi piloodina suurt edu saavutanud Rump teeb Pärnus BEC 6h-sarja debüüdi Läti meeskonna LV Racing koosseisus, võistlusautoks on tal Audi RS3 TCR.

Rump pole aga ainus kuuetunnisõidus osalev eestlane. Noker Racing Team-i (VW Golf GTI TCR) ühe piloodina stardib Sten Dorian Piirimägi ja klassis A3000 Jõujaama meeskond. Neile on auto24ring sõna otseses mõttes kodurada – asub ju nende töökoda otse ringraja boksiväljaku servas. Samuti liigub info, et veel üks Eesti meeskond toob rajale Porsche 911 GT3 Cupi.

Ka BaTCC sprindisõitudes on eestlastel võimalik omadele kaasa elada. GT-klassis on üheks esikohapretendendiks kindlasti Oliver Tiirmaa Porsche 911 GT3 Cupil, samuti on võimalik, et rajale tuleb selle klassi mullune Balti meister Raivo Tamm (samuti Porsche 911 GT3 Cup).