Eesti kutsar võitis Ungaris üherakendite võistluse

«Pille-Riin ja Donald näitasid tõepoolest meisterklassi ja me olime kogu kohtunike koguga seisukohal, et me ei hinnanud teda üle, ta oli tõesti kõrgel tasemel,» mainis samas väliskohtuniku ametit pidanud Hillar Talts.

Koonustesse läks meie sõitja veidi enam, kui kuuepunktise eduga, mis tähendab edu kahe palli jagu (1 pall maha on 3 karistuspunkti). Kui eelviimasena startinud ungarlanna võttis maha kaks palli ja sai veidi enam, kui neli punkti ületatud normiaja eest, läks olukord kergemaks. Kindel on see, et samas midagi ei ole kindel enne, kui on läbitud viimase ala finišijoon. Poolel distantsil oli ka Roosilehel kaks palli maas ja liikumistempo ei olnud just lubav normiaega jõudmiseks. Õnneks jäid järgnevad pallid peale ning Pille-Riin kiirendas viimasel kolmandikul, ületades lõpuks normiaega kahe karistuspunkti jagu. Võit oli vormistatud.