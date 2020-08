Eesti koondis läheb Balti meistrivõistlustele tiitlit kaitsma

Meeste kettaheites on meie esinumbriks Martin Kupper, kes asub möödunud aasta Balti meistritiitlit kaitsma. Teise numbrina on võistlustulle minemas Priidu Niit. Naiste kilogrammist ketast asuvad heitma Kätlin Tõllasson ja Hanna-Maria Kupper.

Naiste vasaraheites on kohal Eesti rekordinaine Anna Maria Orel ja Annika Emily Kelly, meeste arvestuses lähevad kõrgeid punkte koondisele tooma Adam Kelly ja Toomas Tankler.

Eesti meistrivõistlustel kuldse duubli teinud Henri Sai paneb koos Tanel Visnapuga joonele 100 m jooksus, naiste poolelt on pakkudel Eesti kiireim naine Ksenija Balta ja Ann Marii Kivikas, viimane neist on ka stardis 200 m jooksus koos Kristin Sauaga. Eesti rekordimees Marek Niit koos Ken-Mark Minkovskiga on meeste 200 m jooksus Eesti koondist esindamas.