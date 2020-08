Mäkinen soovitas jätta otsused rallide tühistamisest viimasele minutile

Juulis avaldatud uue MM-kalendri järgi on tänavu kavas veel viis etappi, kuid kõigi nende kohal ripuvad mõningad küsimärgid. Eelkõige muretsevad rallimeeskonnad riiki sisenemise piirangute pärast. Ka Rally Estonia puhul on see korduvalt teemaks tulnud. Kas n-ö ohutsoonist reisivad meeskonnaliikmed pääsevad riiki ilma kohustusliku kahenädalase isolatsiooniperioodita?

Eesti kultuuriminister Tõnis Lukas rõhutas ERR-ile antud intervjuus, et valitsus on valmis Eestis toimuvate oluliste spordivõistluste puhul teatud juhtudel erandeid tegema, kuid kõik sõltuvat üldisest olukorrast riigis. Lähiajal rakendub erand kahel juhul. Neist üks on just septembris toimuv autoralli MM-etapp, mis puudutab siia saabuvaid WRC meeskondi ja sõitjaid.