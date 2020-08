Ühendriikidesse minema pidanud Eesti korvpallitalent liitus Kalev/Cramoga

«Tuli viirus ja ei saanud suvel ettevalmistust tegema minna. Pärast seda tuli välja, et hooaeg (USA-s) lükati edasi ning keegi ei tea, kas sel õppeaastal üldse mängitakse. Seetõttu otsustasin aastaks koju jääda. Kogu satsi pole veel koos, kuid nii palju, kui trenne oleme teinud, on kõik väga tore olnud. Muidugi peab mänguminutite nimel võitlema, aga samal ajal saab endast vanematelt õppida ja seda teadmist endaga kaasa võtta,» sõnas Sunelik pressiteate vahendusel.

BC Kalev/Cramo mänedžer Ramo Kask ütles, et Suneliki näol on tegemist huvitava noormängijaga, kellele klubi soovis anda võimaluse end proovile panna. «Sunelik on oma korvpalliteed alustanud just meie noortesüsteemist ja hea meel on teda näha tagasi meie ridades. Saab olema hea jälgida tema motiveeritust, teotahet ja arengut kogu hooaja vältel.»