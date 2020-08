OTSEBLOGI ⟩ Pool tundi ja neli väravat, kas Bayern hävitab Barcelona täielikult?

Alates 1997. aastast pole Hispaania klubid Meistrite liiga poolfinaali jõudnud ainult kahel korral ning viimati juhtus see hooajal 2006/07. Tänavu võib sellele lisa saabuda, sest ainsana on veel võistlustules Kataloonia tippmeeskond Barcelona, keda tavapäraselt suursoosikuks võiks nimetada, kuid täna tuleb jagu saada Saksamaa masinast Müncheni Bayernist.

Koha finaalturniirile kindlustas Barcelona kuus päeva tagasi, kui koduväljakul oldi selgelt parem Itaalia kõrgliigas kesiselt esinenud Napolist. Võitjas sisuliselt kahtlust ei tekkinud ning väikese pausi teinud Barcelona mängumehed said taas tunnetuse tagasi. Eelkõige oli oluline, et nende talisman Messi end käima saaks ja see ka juhtus. Argentiina vutiäss kostitas Napoli meeskonda ühe tabamusega.

Omavahel on need kaks meeskonda kohtunud koguni 12 korda. Bayerni võiduga on lõppenud seitse lahingut, seejuures viimasest viiest mängust neljal jäänud võit Saksamaale. Barcelona tahtmisega on lõppenud neli mängu ning korra 1996. aastal mängiti ka viiki.