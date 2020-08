Torn peab Läti EM-etapil esikoha nimel kanget heitlust

Samas arvestuses on Gregor Jeets kaheksa osaleja seas viies, jäädes lätlastest maha minuti ja 52 sekundiga. Üldarvestuses on Jeets 24., 47,8 sekundi kaugusel olev Linnamäe kohe tema selja taga.

Seitsme katse järel on juhtohjad kindlalt Oliver Solbergi käes, kes edestab Mads Östbergi 22,4 sekundiga. Raul Jeets on 11., jäädes rootslasest maha 3.16,8. Võistlus lõpeb kella 17 ja 18 vahel.

Pärast avapäeva ehk nelja kiiruskatset on teistest vaikselt eest sõitnud Rootsi lipu all võistlev Oliver Solberg (Volkswagen Polo R5), kelle edu teisel kohal oleva Mads Östbergi (Citröen C3 R5) ees on 10 sekundit. Kolmas on 16,2-sekundilise kaotusega Aleksandr Lukjanuk (Citröen C3 R5).