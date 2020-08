Kas Manchester Cityga kohtuv Lyon suudab teist mängu järjest valmistada suurüllatuse?

«City peaks eelmise hooaja tulemuste põhjal Lyoni kartma. Olgu, toona oli Lyoni meeskond teistsugune. Nad kaotasid mitmed võtmemängijad. Kuid Lyon saab nendele mängudele tagasi vaadata ja öelda, et oleme varem nende vastu suutnud mängida, suudame ka sel korral,» ütles Prantsusmaa jalgpalliekspert Julien Laurens BBC-le.

«Lyon hakkab madalalt kaitsma ning on valmis City eksimustele reageerima. Meeskonna siseselt on usk olemas. Keegi ei arvanud, et nad suudavad Juventuse ja Cristiano Rolando alistada, aga nad suutsid,» jätkas ta.