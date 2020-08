Paide kindlustas Anieri debüütmängus kolmandat kohta

Rahvuskoondises 61 mängu pidanud ründaja sekkus vahetusest 61. minutil. Selleks ajaks oli mänguskoor juba 3:1. Enne tänast mängis Anier viimati Eesti kõrgliigas 2011. aastal, esindades FC Florat.

Paide pani jõuvahekorrad paika juba avapoolajal, mille võitis 3:0. Linnameeskonna eest said jala valgeks Edgar Tur (16. minut), Andre Frolov (23.) ja Sander Sinilaid (45.+2.). Skoor oleks võinud olla oluliselt suurem, kuid Paide jättis mitu head momenti realiseerimata.

Poolajapausil tegi Viljandi korrektuurid ning suutis ühe värava ka tagasi lüüa, kui 55. minutil oli täpne Kaimar Saag.

Matši järel sõnas Paide peatreener Vjatšeslav Zahovaiko, et meeskond sõidab Kesk-Eestisse tagasi hea emotsiooniga, kuid teise poolaja mäng tuleb üle analüüsida.

Anieri liitumise kohta sõnas ta, et leping on sõlmitud hooaja lõpuni. «Kuidas asi edasi kulgeb, ma ei oska ennustada. Tema professionaalsus ja kvaliteet on muljetavaldav,» kiitis ta uut ründetäiendust.

Ainsaks murekohaks oli Paide jaoks täna Siim Lutsu potentsiaalne vigastus. Ääreründaja palus end esimesel poolajal välja vahetada, sest tundis joostes valu. «Korraks oli valus joosta, praegu tundub, et midagi hullu ei ole. Arvasin, et mõistlikum on küsida vahetust,» ütles ta matši järel.

Paide poolelt naasis vigastuspausilt Muhammed Sanneh. «Ta on tublilt treeninud ja on meil tagasi. Talle on vaja anda aega mängurütmi kättesaamiseks,» lausus peatreener.

Nädala pärast kohtub Paide võõrsil Kuressaarega, ülejärgmisel nädalal ootab meeskonda ees juba reis Leetu, kus tehakse Vilniuse Žalgirise vastu eurodebüüt. Zahovaiko sõnul ei ole tal sellist luksust, et saaks põhimängijatele Kuressaare vastu euromatši valguses puhkust anda. «Meil on kõik mängud tähtsad. Üritame igale mängule vastu minna parima koosseisuga,» ütles ta.