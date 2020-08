Video ⟩ Iirlased tegid Läti EM-rallil peadpööritava avarii

Seitsme katse järel on Liepajas juhtohjad kindlalt Oliver Solbergi käes, kes edestab Mads Östbergi 22,4 sekundiga. Jeets ja Toom on 11., jäädes rootslasest maha 3.16,8.

ERC3-Junior klassis teist järjestikust rallivõitu noolivad Ken Torn ja Kauri Pannas on heas hoos ka Lätis. Enne tänast päeva poolitavat teeninduspausi võitsid nad kolmest katsest ühe ning jäävad esikohta hoidvatele Martinš Sesksile ja Renars Francisele alla 2,8 sekundiga.

Samas arvestuses on Gregor Jeets ja Kuldar Sikk kaheksa osaleja seas viiendad, jäädes lätlastest maha minuti ja 52 sekundiga. Üldarvestuses on Jeets ja Sikk 24., 47,8 sekundi kaugusel olev Georg Linnamäe ja Volodõmõr Korsia on kohe nende selja taga.