Tihti kostub Eesti sportlastelt virinat, et raha on vähe ja keegi ei aita. Kolmik- ja kaugushüppaja Tähti Alver ei virise. Tema toob endale ise leiva lauale ja teeb rõõmuga nii tööd kui sporti, püüeldes tagasilöökide kiuste pea 20 aastat ühe ja sama treeneriga aina kaugemale.

Olemuselt väga rõõmsameelne sportlane on pidanud vigatuste tõttu pikki võistluspause tegema, ent leiab kergejõustikus motivatsiooni. «Muidugi võiksin mõelda, et tööl on nii raske ja trennis on nii raske, aga ma mõtlen alati postiviiselt – ma saan teha asju, mis mulle väga meeldivad ja võtangi seda nii. Püüan mitte otsida negatiivset ja lihtsalt tegutseda,» sõnab 25-aastane hüppaja, kes päeval töötab SEB pangas arendusjuhina.