Nimekiri ⟩ Rally Estonial võistleb R5 klassis kaheksa eestlast, nimekirjas mõlemad Kruudad

MM-sarja liider meeskondlikus arvestuses Toyota Gazoo Racing WRT on üles andnud neli võistkonda. Need on: MM-sarja liidrid Sebastien Ogier ja Julien Ingrassia, Elfyn Evans ja Scott Martin, Kalle Rovanperä ja Jonne Halttunen ning Takamoto Katsuta ja Daniel Barritt.

Hyundai Motorsport nimekirjas on kokku kolm võistkonda: Ott Tänak ja Martin Järveoja, Thierry Neuville ja Nicolas Gilsoul ning Craig Breen ja Paul Nagle. Hyundai 2C Competition meeskonna alt on üles antud Pierre-Louis Loubet ja Vincent Landais, kellele on see esimeseks stardiks WRC autoga MM-sarjas.

M-Sport Ford World Rally Team nimekirjas on kolm võistkonda. Esapekka Lappi ja Janne Fermi ning Teemu Sunineni ja Jarmo Lehtineni kõrval näeb nimekirjas ka Gus Greensmithi ja Elliot Edmondsoni.

Kokku registreerus Rally Estoniale 13 WRC autot, lisaks eelpool mainitutele Georg Gross ja Raigo Mõlder (Ford Fiesta WRC) ja soomlased Kimmo Kurkela ja Reeta Hämäläinen (Ford Fiesta WRC).

R5 klassi autosid, mis osalevad WRC2 ja WRC3 klassides, on nimekirjas 28. Nende hulgas on ka mitmeid Eesti sõitjaid, kes on ennast kirja pannud WRC3 klassis ehk erameeskondade arvestuses.

Need sõitjad on: Raul Jeets ja Andrus Toom (Škoda Fabia R5 EVO), Roland Poom ja Erik Lepikson (Ford Fiesta R5), Karl Kruuda ja Austraalia kaardilugeja Dale Moscatt (Volkswagen Polo R5), Rainer Aus ja Simo Koskinen (Škoda Fabia R5), Egon Kaur ja Silver Simm (Škoda Fabia R5), Priit Koik ja Uku Heldna (Ford Fiesta R5), Georg Linnamäe ja Ukraina kaardilugeja Volodõmõr Korsja (Volkswagen Polo R5) ning Gustav Kruuda ja Ken Järveoja (Volkswagen Polo R5).

Nad saavad kodus vastasteks R5 autode klassi maailma tipu, eesotsas Rally Estonia võitja Mads Östbergi ja Torsten Erikseni (Citroen DS3 R5), Nikolai Grjazini ja Konstantin Aleksandrovi (Hyundai i20 R5), Oliver Solbergi ja Aaron Johnstoni (Volkswagen Polo R5) ja mitmete teistega.

Junior WRC klassis, kus sõidetakse esiveoliste Ford Fiesta R2 autodega, on nimekirjas 12 võistkonda. Eestlastest on seal esindatud värskelt FIA ERC etapil Liepaja rallil klassivõidu saanud ja peale Junior WRC esimest etappi Rootsis selles klassis kolmandal kohal olevad Ken Torn ja Kauri Pannas. Oma debüüdi MM-sarjas teevad Robert Virves ja Sander Pruul. Junior WRC sarja esimest kohta hoiavad rootslased Tom Kristensen ja Joakim Sjoberg, teised on Läti sõitjad Martins Sesks ja Renars Francis, mõlemad võistkonnad on kirjas ka Rally Estonial.

Lisaks eelpool mainitud eestlastele on ennast kirja pannud ka Kaspar Kasari ja Jaako Viilo (Ford Fiesta R2) ning Gregor Jeets ja Kuldar Sikk (Ford Fiesta R2).