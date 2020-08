Jäära tähtkujule meeldib sport ilmtingimata. Tal on palju energiat ja loomulikku entusiasmi, mis soovib mingitpidi väljendust saada. Jäär on see sodiaagimärk, kellel on kõige tugevam võistlusinstinkt. Nimelt tahab ta alati olla võitja. Osaleda lihtsalt osalemise pärast ei ole Jäärade rida, Jäär läheb võitu koju tooma. Seetõttu võib Jäära motoks vabalt nimetada «Kes ei riski, see šampust ei joo!» – nii heas kui ka halvas mõttes.