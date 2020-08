«Olen nendel teedel näinud igasuguseid inimesi, kuid see oli täiesti hullumeelne,» ütles Stöfring. Northug juhtis 550-hobujõulist Jaguari ning pealtnägija on kindel, et ta ei ajanud kunagist spordistaari kellegagi segi, kuna oli suusameest veidi varem tanklas näinud.