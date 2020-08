TÄNA OTSEBLOGI ⟩ PSG vs. Leipzig, kumb jõuab esmakordselt Meistrite liigas finaali?

Siiski oli hea märk, et vigastuspausilt naasis nende üks tähtsamaid mängumehi Kylian Mbappe, kes suure tõenäosusega täna juba algrivistusse kuulub. Samuti usuvad mitmed ekspedid, et Neymari luhtamised Meistrite liigas on nüüd selleks hooajaks lõppenud ja edaspidi kasutab brasiillane omad võimalused paremini ära.