VIDEO ⟩ Maineka ühepäevasõidu ajal autoga võistlustrassil Saksamaa meistrile otsa sõitnud naine pääses raskest karistusest

Väga halva kohapeal rajale tulnud autojuht sõitis täpselt laskumisel ette Saksamaa grupisõidu meistrile Maximilian Schachmannile, kellel oli võimatu kokkupõrget autoga vältida. Kuigi sakslane suutis vahejuhtumist hoolimata tagasi sadulasse hüpata ja võistlus seitsmendal kohal lõpetada, siis tema edasine hooaeg on selgelt ohus.

Nimelt murdis Schachmann kokkupõrkel rangluu, mis lõpetab suure tõenäosusega ka tänavuse hooaja. Sportlane ise jäi üsna rahulikuks. «Kahjuks on minu rangluu murdunud, aga vähemalt pole midagi hullemat purunenud. On hetki, kus õnn ei ole sinu kätes ja täna oli just üks sellistest päevadest,» tõdes sakslane ühismeedias.