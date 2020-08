Video ⟩ Kris Meeke teeb Itaalias põnevat koostööd

Aasta alguses ütles Meeke, et ei kavatse WRC sarja naasmise mõtteid veel peast pühkida. Samas ütles ta, et ta ei võta ette sarnast teed nagu plaanis Jari-Matti Latvala, kes oli oma kulude ja kirjadega valmis MM-sarjas mõned etapid sõitma, et seeläbi end pildil hoida. «Minu ego ei luba mul maksta, et ma reklaamiksin midagi, mille pealt keegi teine tulu teenib,» ütles ta väljaandele AutoHebdo.