Euronicsi Fortnite’i turniiri võitja: «Jalgpall on mulle õpetanud, kuidas alati endast parim anda!»

Reno jaoks oli tegemist esimese auhinnalise kohaga turniiriga. Fortnite’i on ta mänginud umbes kaks ja pool aasta, päevas tegeleb ta sellega 3- 4h. Teise koha võitnud «Olematu» on õnnestunud paaril rahvusvahelisel turniiril ka parima 100 hulka jõuda.

Turniiri võitja «SirkJP» on Fortnite’iga kokku puutunud selle ilmumisest alates. Nädalas mängib ta seda mängu rohkem kui 20 tundi. Varasemalt tegeles ta jalgpalliga mängides Nõmme Kalju noortevõistkonnas. Sealne parim tulemus on 2013. aastast, kui ta valiti vasakründajana meeskonna parimaks mängijaks. Samuti on tema jaoks konkreetne seos tavaspordi ja e-spordi vahel. Krisile õpetas jalgpall, kuidas endast alati parim anda. «Twainzi» turniirilt puudumine andis Krisile küll veidi kindlustunnet, kuid otsest rõõmu ei pakkunud. Nad on nimelt mitmeid kordi omavahel enda Fortnite’i mängimise oskusi võrrelnud ning «SirkJP» tunneb end «Twainzi» vastu mängides kindlalt. Ametlikelt turniiridelt on «SirkJP» kokku võitnud 1100$.