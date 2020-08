Neymari osalemine Meistrite liiga finaalis sattus jabura reegli tõttu küsimärgi alla

Pärast lõpuvilet otsustas Neymar vahetada särke Leipzigi kaitsemängija Marcel Halstenbergiga ning see on praeguses olukorras keelatud. UEFA reegliteraamatus on punkt, kus mängijatel soovitatakse vältida mängusärkide vahetamist. Rikkumise korral vaatab olukorra üle UEFA distsiplinaar-komisjon, kes võib mängijale määrata mingi karistuse.