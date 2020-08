Eile teatas WRC, et asendab MM-kalendris Jaapani etapi Ypresi ralliga. Kuna ralli sõidetakse Belgias, on kohalik mees Neuville sealsete oludega hästi tuttav. Ent Lappi hinnangul on head võimalused ka Tänakul.

«Kohalikuna on Neuville kindlasti tugev suursoosik. Ta on seda rallit korduvalt sõitnud. Ypresi ralli tingimused meenutavad Saksamaa rallit, kus Tänak on tugev olnud,» tõi ta Yle-le antud intervjuus välja põhjuse, miks võiks eestlasele see ralli sobida.