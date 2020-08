MM-sarja kõige kiirema ehk Soome ralli võit on viimasel kolmel korral kuulunud Toyotale. Viimasel kahel juhul juhtis Toyota poodiumi kõrgeimale astmele just Tänak. Hyundai pole Soomes poodiumile pääsenud aga kordagi pärast 2014. aastal MM-sarja naasmist.

Toyota rallitiimi tehniline direktor Tom Fowler on veendunud, et Hyundai suudab Rally Estonial, mis on sarnaselt Soomele kiire, hea esituse teha. Ja seda suuresti tänu Tänakule.