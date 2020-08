Kalev/Cramo tõi korvi alla maailma näinud mehemüraka

BC Kalev/Cramo abitreener Indrek Reinbok: «Meie jaoks oli ta esimest korda radaril 2018. aasta sügisel. Heast ülikoolist mängumees, kelle vanemad on samuti korvpalliga kokku puutunud. Ülikoolis tegi väga soliidsed numbrid, Euroopasse tulles mängis alguses korralikes klubides Türgis ja Hispaanias. Hiljem on ringi seigelnud. Tegemist on vasakukäelise pikaga, kes toob platsile energiat. Käib ja võitleb lauapallide eest ning tal on väga soliidne pick and roll ja low post mäng.»