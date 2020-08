Rapla korvpallimeeskond palkas nimeka NBA mängija venna

Äsja North Florida üliõpilasliiga võistkonnas mängimise lõpetanud 201 cm pikkuse Aminu möödunud hooaja keskmised näitajad olid 11 punkti ja 6,6 lauapalli.

Hooaja parimaid hetki saad vaadata siit:

Osadele korvpallisõpradele on Aminu nimi kindlasti tuttav. Nimelt on Al-Wajidi mõlemad vennad samamoodi korvpallid ning velidest vanim Al-Farouq on alates 2010. aastast mänginud NBAs, teine vend Alade pallib juba aastaid tugevates Euroopa klubides.

Jaak Karp FOTO: Konstantin Sednev

Jaak Karp ütles uue mängumehe kohta: «On selge, et meeskonnas tuleb tõsine noorenduskuur ja noort meeskonda peab kindlasti iseloomustama agressiivne kaitsemäng. Peatreener soovib mängijaid, kes on võimelised mängima mitmetel positsioonidel ja Wajid on kindlasti üks neist.