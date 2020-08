PM video ⟩ Kiireid katseid kirunud Neuville: püüame teiseks läbimiseks vead parandada

Ott Tänaku tiimikaaslane Thierry Neuville on Lõuna-Eesti rallil pärast kahte kiiruskatset viiendal kohal. Kaotust esikohta hoidvale Tänakule on kogunenud 13,9 sekundit. Hyundail sõitev belglane möönab, et praegu jääb ta võrdluses Tänakuga selgelt kaotajaks ja tema eesmärk on Sebastién Ogier' ja Elfyn Evansi tempos püsida.