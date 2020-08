PM video ⟩ Teed puhastanud Ogier: veokite järel on väga raske esimesena rajale tulla

Ogieril on hommikustest katsetest kirjas kaks kolmandat, üks neljas ja üks viies koht. Prantslane tunnistas, et ei tundud ennas kõige kindlamalt. «Kõige tähtsam on lihtsalt siin olla ja kilomeetreid kirja saada. Hommikul olin liiga ettevaatlik ja ei usaldanud rajalegendi. Tee on kiirem kui ootasime ja pidamine hea. Võib öelda, et mul ei olnud piisavalt julgust.»

Eesti meistrivõistlustel sõidavad rallit ka veokid ja Ogier tunnistas, et pärast neid esimesena katsetele minemine on keeruline. «Teine läbimine oli palju raskem. Veokid olid rajal käinud ja seetõttu oli tee palju väljakutsuvam. Teise läbimise esimesel katsel jäin hätta, aga viimane oli juba hea. Alati on raske teise autotüübi järel esimesena rajale minna. Neil ei ole sama joon, mida meie sõidame. Veokitega on see veel ekstreemsem ja raske on olnud.