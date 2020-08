PM video ⟩ Lõuna-Eesti rallil kihutav Evans: tean, kui kirglikud on Eesti rallifännid ja ootan juba Rally Estoniat

Evans tegi päevale soliidse alguse ja peab tiimikaaslase Sebastien Ogieriga kõva lahingut. Uelslane tunnistas, et ei ole veel maksimumi suutnud anda. «On tore rooli taga tagasi olla ja rallit sõita. Päris pikk aeg on möödas. Alguses läks aega, et rütm kätte saada. Sõitsime hästi, aga tahaksin üldarvestuses veelgi kõrgemal olla ja usun, et autost annab veel rohkem välja pigistada.»