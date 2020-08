«Arvasin kohe algusest peale, et me pole võiduvormis. Meie jaoks on olnud väga pikk paus, nagu ka teistel, aga mina pole näiteks enne seda võistlust saanud üldse rallit sõita. Siia tulla ja võistleda oli väga oluline. Esiteks, et saada kiiruse tunnetus kätte. Teiseks, ma pole Fordiga kiiretel kruusateedel varem sõita saanudki,» lausus eelmisel hooaja Citröeni rooli keeranud Lappi.