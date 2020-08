Blogi ⟩ Tänavu kõik kohtumised võitnud Bayern krooniti Meistrite liiga võitjateks!

Mõlemad finaali jõudnud meeskonnad on teinud täiusliku hooaja. Koduses kõrgliigas jäid alistamatuks nii PSG kui ka Bayern ning edu saatis neid ka kohalikes karikasarjades. See tähendab, et tänase finaali võitja saab hakkama Euroopa kuldse kolmikuga ning seda on varasemalt suutnud ainult seitse meeskonda. Bayern tegi selle vägiteo ära 2012/13 hooajal, kuid esmakordselt Meistrite liiga finaalis mängiv PSG pole seda suutnud.