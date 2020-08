Koguni 318 F1 etapile startinud Räikkönenist sai viimati sõidetud Hispaania GPl kogu sarja ajaloo kogenuim piloot. Ta on läbinud võistlusnädalavahetuse jooksul enim kilomeetreid, kuid tänavune hooaeg on olnud täielik peavalu.

Endiselt punktikohata olev soomlane läheb oma lemmik võidusõidule Belgias vastu teadmisega, et auto on väga aeglane. Kogenud sõitjale on teada, milles probleem seisneb, kuid lahendust pole võimalik nipsust leida. «Tõsi, me oleme liiga aeglased. Te küsite, mida me valesti oleme teinud? Ilmselt läks miskit nihu juba vormeili disanimisel. Lootsime, et jätkame läinud aastal tehtud tööd, kuid midagi läks konkreetselt valesti,» tõdes oktoobris 41-aastaseks saav Räikkönen.