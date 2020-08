PowerStage ⟩ Kruuda Hyundai suurest murekohast: ütlesin, et võtke kiire mees kiiretelt teedelt ja probleem on lahendatud

Karl Kruudal on seljataga 35 MM-rallit, kuid noorem vend Gustav teeb MM-sarjas alles oma debüüdi. Vennad Kruudad on mitu hooaega rallisid raja kõrvalt jälginud ning kihk tagasi autorooli istuda on olnud juba mõnda aega.

«PowerStage» saatekülaliseks oligi seekord Karl Kruuda, kes muuhulgas tõi esile, et Lõuna-Eesti rallil võis telgitagustes toimuda palju testimistööd. «Lõuna-Eesti ralli ei ole MM-ralli. Sa kunagi ei tea, millega keegi autos tegelikult sõidab. Seal kasutatakse võib-olla mingeid amorte esimest korda või testitakse mootorit. See jääb ainult tiimi enda teada. Milline reaalne MM-etapp tuleb, kus FIA kõikide tehniliste tingimuste täitmist karmilt kontrollib, see jääb meile veel üllatuseks,» ütles Kruuda.

Kruuda usub, et Rally Estonia ettevalmistus on Ott Tänaku meeskonnal kulgenud soovitud rada mööda «Ma usun ja olen veendunud, et Hyundai on teinud väga tööd selle nimel. Kui nad 2017. mind välja kutsusid, oli nende põhi mureks kiired teed. Nad ei saanud sellest kuidagi jagu. Keegi ei osanud neile öelda, mida nad tegema peavad. Mina ütlesin neile kohe, et võtke kiire mees kiiretelt teedelt ja siis on probleem lahendatud,» rääkis Kruuda saates.

PowerStage saateteemad:

*Kuidas Karl ja Gustav Kruuda on ralliks valmistunud ja millised on nende eesmärgid?

*Kas üldse keegi saab koduteedel Tänak - Järveojale vastu?

*Kas Kalle Rovanperä läheb püüdma Rally Estonia võitu?