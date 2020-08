Alutagusel selguvad sel nädalal discgolfi Eesti meistrid

Naiste profidivisjonis asub Eesti meistritiitlit kaitsma Madli Vaht ja profidivisjoni meestes juulikuus Baltimaade meistriks tulnud Albert Tamm. Võistluste direktori Timo Juursalu sõnul lisab tänavustele võistlusele põnevust see, et paljude Eesti tippude jaoks on olnud 2020. aasta võistlushooaeg vaiksemapoolsem ning kuna harjutada on saanud enamasti kodumaa tingimustes ja suur osa võistlusi on eriolukorra tõttu ära jäänud, võib see anda võimaluse uustulnukatel ka poodiumile pääseda.