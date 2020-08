Kultuuriministeerium ei andnud Kalju euromänguks eriluba

Eesti Jalgpalli Liit on teinud terviseametile ettepaneku testida täiendavalt mõlema meeskonna mängijaid neljapäeval, 27. augustil, samuti on jalgpalliliit pakkunud võimalust paigutada kõik Nõmme Kalju FC jalgpallurid peale kõnealust mängu kahenädalasse karantiini hotelli ühestesse tubadesse. Lisaks on täiendavate uuringute või analüüsi vajaduse korral võimalik lükata mäng edasi reedele, 28. augustile.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak mõistab ettevaatusabinõude tähtsust ja Nõmme Kalju FC mängijate karantiinikohustust, kuid näeb võimalust mängu toimumiseks: «Saame aru ja oleme tänulikud, et Eestis terviseameti kehtestatud reeglid on hoidnud nakatumise taseme meie riigis madalana ja mõistame ettevaatusabinõude vajalikkust. Samas on mõlemad meeskonnad Tallinnas, nad on pidanud ametliku treeningu ja osalenud pressikonverentsil. Kõik nimetatud tegevused on peetud rangeid reegleid jälgides ja kui meeskondade omavaheline kokkupuude väljakul mängu ajal välja arvata, on muud kontaktid meeskondade sees juba toimunud ja mängu toimumine mingeid lisakontakte ei loo. Samuti on UEFA reegleid järgides võimatud mistahes kokkupuuted väljapoole meeskonda. Mängijate täiendav testimine ja Nõmme Kalju FC mängijate tavapärasest rangemasse karantiini viimine mängujärgselt viiksid haigestumiskolde tekkimise või laienemise tõenäosuse miinimumini. Samuti ei kehti Sloveeniast Eestisse reisivatele tavainimestele täna mitte mingeid piiranguid ehk siis jalgpallis kehtivad ranged nõuded ja kohustus võistkonda enne väljalendu või enne mängu testida on toomas antud juhul kaasa karistuse mängu ärajätmise näol.»