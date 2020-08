De Marco puhul on tegu advokaadiga, kes on esindanud nii jalgpalli juhtorganisatsioone, mängijaid, agente kui ka klubisid. Alates 2002. aastast vutimaastikul tegutsev advokaat on kirjutanud jalgpallimaailma õigusruumist ka raamatu.

Teatavasti käib Messi ja Barcelona vahel praegu vaidlus lepingupunkti üle. Nimelt oli argentiinlase kontrahtis klausel, mis lubas tal Barcelonast vabaagendina lahkuda, kui sellest oleks klubi teavitatud enne 10. juunit. Et tähtaeg on möödas, usub Barcelona, et klausel enam ei kehti ning Messi on nende mängija kuni 2021. aasta suveni. Messi leeri hinnangul pikenes klausel automaatselt, sest koroonaviiruse tõttu lükkus jalgpallihooaja lõpp augustisse.