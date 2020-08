Nõmme Kalju ja jalgpalliliit: koroonarisk oleks tänasel eurosarjamängul minimaalne

Nõmme Kalju jalgpalliklubi ja Eesti Jalgpalli Liit loodavad, et Kalju saab pidada täna kell 17.30 eurosarjamängu Sloveenia klubiga Mura. Suhtlemisel terviseameti ja kultuuriministeeriumi kaudu valitsusega rõhutakse asjaolule, et järgitakse väga rangeid reegleid ning seetõttu ei saaks see mäng Eestisse koroonajuhtumeid juurde tekitada.