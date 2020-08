Rally Estonia hooldusala on publikule suletud

Urmo Aava, Rally Estonia direktor: «Paraku me näeme kõik, kuidas uudiseid koroonaviiruse lainelt lähevad nii maailmas kui Eestis iga päevaga järjest ärevamaks. Kuna oleme esimesest hetkest alates väga selgelt öelnud, et selleaastase Rally Estonia prioriteet on ohutus, koroonaviiruse ennetamine ja tõkestamine ning kitsendusi võib tulla ka viimasel minutil enne ralli toimunud, siis peame selle paratamatusega leppima. Loodame, et rallisõbrad mõistavad tekkinud olukorda, kus paraku kannatavad kõik suuremad spordi- ja kultuurisündmused.»